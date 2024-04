di T.A.

Soddisfazione per l’importante ed utile attivazione dell’ELISUPERFICIE di Pozzilli, servizio di massima utilità sociale per interventi a 360° in ambito di protezione civile ed altro ancora, finalizzato appunto alla tutela della salute umana. La predetta ELISUPERFICIE del Molise dell’ovest, ha infatti ottenuto di recente regolare autorizzazione ENAC al suo funzionamento, il che equivale al suo pieno utilizzo. Si attende che analoghe e necessarie autorizzazioni al suo utilizzo ci siano a breve anche per la datata elisuperficie di Campobasso, così da dotare il territorio regionale di altro essenziale ed indispensabile servizio di protezione civile per la migliore tutela della salute delle persone.