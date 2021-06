di Tonino Atella

Dopo l’intervento in proprio con disinfestanti e disinfettanti dei residenti del rione Colle per debellare zecche e topi nel loro quartiere, prosegue il trend dell’autogestione a Venafro sempre da parte dei cittadini quale alternativa alle tante assenze della struttura comunale. In Via Antonio Mancini infatti, zona residenziale del centro urbano in pianura, gli abitanti del posto hanno deciso di provvedere con proprio “olio di gomito” a pulizia e decespugliamento della loro area di residenza, una volta constatata la persistente assenza della macchina municipale per interventi in zona nonostante segnalazioni, sollecitazioni e continui inviti perché si restituisse decoro e decenza all’area densamente popolata. Ecco quanto gli stessi protagonisti del tutto scrivono sul sito web “Venafro Bene Comune”, corredando con tanto di foto : “Stamattina pulizia e decespugliamento autogestiti dai residenti di via Antonio Mancino a Venafro e provvederemo, sempre autogestendoci, al montaggio di uno specchio parabolico di sicurezza per il traffico. Purtroppo dopo svariate richieste avanzate al Comune di Venafro tutto tace e prima che si verifichi qualcosa di spiacevole ci pensiamo noi cittadini. Del resto … chi fa per se fa per tre !”. E’ così che deve andare ? Qualche perplessità, e non una … viene spontanea!