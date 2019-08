Nella giornata di ieri, martedì 20 agosto, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto per un incidente verificatosi in via Lazio dove un autocarro si è ribaltato perdendo una pala meccanica. Una volta messa in sicurezza l’area, si è provveduto rimuovere i mezzi mediante l’utilizzo di una autogru.

Giornata impegnativa anche sul fronte incendi di sterpaglie e vegetazione che stanno interessando un parte della regione. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione a Montenero di Bisaccia, Portocannone, Montecilfone e, di particolare estensione, a Contrada Fontana Ciccione in agro di Santa Croce di Magliano. Circolazione difficoltosa sulla SP 131 che collega la SS87 alla Bifernina sempre per un incendio di sterpaglie a bordo strada.