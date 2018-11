L’episodio che ha visto questa mattina prendere fuoco un Autobus di Linea ATM, che trasportava studenti da Larino a Casacalenda è grave e per certi versi inquietante.

Fortunatamente stiamo parlando di una tragedia sfiorata: solo l’apertura delle porte e la prontezza di riflessi dell’autista, che ha permesso una veloce evacuazione dei ragazzi spaventati dal fumo e dalle fiamme, ha scongiurato il peggio.

E’ necessario però accertare da subito eventuali responsabilità, così come chiediamo che vengano effettuati immediati controlli su tutti gli Autobus di linea, alcuni vetusti e malandati, in modo da garantire la sicurezza ai tanti studenti e lavoratori che quotidianamente viaggiano sulle tratte molisane su mezzi a volte vecchi e sovraffollati.

Non è possibile rischiare ogni giorno la vita in questo modo: siamo sicuri che la magistratura darà risposta ai tanti interrogativi che si pongono sull’episodio e chi di dovere vigili sul rispetto normativa in materia.

Per il momento, come Federazione dei Lavoratori della Conoscenza esprimiamo solidarietà e vicinanza ai lavoratori, agli studenti ed alle famiglie che hanno vissuto loro malgrado una mattinata di inaspettato terrore.