Ancora una volta, le strade molisane, sono protagoniste in negativo a causa dell’ennesimo incidente verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, sulla Statale 87 nei pressi dell’ingresso dell’autostrada A14. Un’auto ha urtato contro il guard rail e poi si è ribaltata. Il conducente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.