Nel corso dei servizi predisposti dal Comando della Compagnia di Larino, nelle campagne di San Martino in Pensilis, i militari della locale Stazione unitamente a quelli del NORM della predetta Compagnia hanno rinvenuto un’autovettura rubata.

L’auto, una Renault Kadjar, rubata due settimane fa in Termoli è stata trovata semi occultata tra la vegetazione di una boscaglia. Il veicolo, sottoposto a sequestro, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Larino, prima di essere restituito al legittimo proprietario.

Sono in corso le verifiche del caso per individuare chi possa aver occultato l’auto nel luogo del rinvenimento e se sia stata utilizzata per commettere reati dopo il suo furto.