di Domenico Pio Abiuso

Nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, intorno alle 11.30, un’autovettura ha preso fuoco mentre transitava lungo via Aldo Moro a Gambatesa. Tra le ipotesi, un possibile danno all’impianto elettrico.

Prontamente sono state allertate le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. L’area interessata dalle fiamme, è stata messa in sicurezza per preservare l’incolumità pubblica. Fortunatamente solo tanto spavento per il conducente dell’auto, che è rimasto illeso.