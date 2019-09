Il drammatico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, lunedì 9 settembre, in contrada Tappino, a Campobasso. Una Fiat Multipla, con a bordo un coppia del capoluogo, è uscita fuori strada e si ribaltata provocando la morte di un 44enne. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia e i sanitari del 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il sinistro.