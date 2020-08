All’alba di oggi, venerdì 21 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un’auto e uno scooter parcheggiati nel centro cittadino. Le squadre sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l’area. Sul luogo è intervenute anche una pattuglia dei Carabinieri. Sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio e che sono in fase di accertamento.