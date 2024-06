di Redazione

Il raduno “Passioni Storiche” che si è svolto domenica 16 giugno, ha visto sfilare le auto che hanno fatto la storia negli anni ‘60 e ’70. Le auto d’epoca, quelle che hanno reso grandi tanti marchi dell’automobilismo, hanno attraversato Isernia per una giornata all’insegna della passione per questo settore e per la promozione turistica della regione Molise. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Isernia, dal Comune di Venafro, dalla provincia di Isernia e dall’assessorato alla cultura della Regione Molise. Un progetto che è riuscito a riunire gli appassionati di auto d’epoca provenienti dalla Campania, Lazio, Puglia e Molise, organizzato dal Kartodromo “Pista Paradiso” di Santa Maria del Molise e voluto dal Comitato Festa “San Nicandro” di Venafro per l’inizio dei festeggiamenti in città. Quattro le tappe della manifestazione: il primo appuntamento a Venafro, con la sosta sul centralissimo Corso Campano, accompagnati dal gruppo degli sbandieratori e dalla banda musicale in abiti in stile barocco, con il taglio del nastro ad opera del sindaco Alfredo Ricci. Poi le auto hanno fatto sosta a Isernia, su Corso Garibaldi dove ad accogliere i partecipanti sono stati il sindaco Pietro Castrataro ed il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia insieme ad un nutrito pubblico fatto di bambini e famiglie. Successivamente il corteo si è spostato alla Basilica di Castelpetroso e quindi sul circuito di Santa Maria del Molise per il pranzo e l’assegnazione di quattro premi speciali ai partecipanti.

(foto Giustino Guarini)