Nella mattinata di oggi, sabato 29 agosto, un’auto si è scontrata con una moto al bivio per San Giovanni in Galdo. Ad avere la peggio è stata la donna in sella alla moto, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbe gravi. In corso le indagini dei Carabinieri, giunti sul posto, per stabilire la dinamica del sinistro.