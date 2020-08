Ancora un incidente sulle strade molisane. Ferito gravemente un centauro 43enne che, a bordo della sua moto, si è scontrato nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, contro un’auto sulla Provinciale 150 in territorio di Palata. Solo lievi ferite per il conducente della vettura.

Il 43enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al ‘Cardarelli’ di Campobasso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da accertare la cause del sinistro. Sul posto si sono recati i Carabinieri di Termoli per i rilievi del caso.