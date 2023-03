“L’autismo nell’arco della vita : bisogni e risorse del territorio”, il tema dell’interessante tema del convegno medico/scientifico del prossimo 30 marzo al Cinema Maestoso di Campobasso

L’iniziativa in Molise alla vigilia della “Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo” del successivo 2 aprile

Alla vigilia della “Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo” del prossimo 2 aprile, anche dal Molise ci si attiva per entrare nel merito della particolare patologia, curare e lenirne gli effetti. Al riguardo giovedì 30 marzo, a partire dalle h 15.00, si terrà infatti il seminario di studi, confronti ed approfondimenti con medici, professionisti ed esperti di Molise, Campania ed Abruzzi -come da locandina allegata- presso il Cinema Maestoso del capoluogo di regione per dire di “Autismo nell’arco di vita : bisogni e risorse del territorio”. I relatori di Campobasso : Costantino Kniahynicki, Felice Iasevoli, Tatiana D’Ambrogio, Paola Di Franco, Chiara Tamburini, Salvatore Vita e Salvatore Maddalena.