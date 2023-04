L’autismo, le sue problematiche e come affrontarle al centro di un seminario medico/scientifico a

Campobasso

Cittadini e famiglie con soggetti autistici al loro interno, professionisti, medici e specialisti della particolare

patologia ritrovatisi tutti assieme al Cinema Maestoso a Campobasso per approfondire la complessa e

delicata tematica legata all’autismo, patologia che colpisce milioni di minori in tutto il mondo che in tenera

età danno segnali della malattia. Nel corso dell’importante convegno scientifico, cui hanno dato il loro

apporto professionale i dr. Costantino Kniahynicki, Felice Iasevoli, Tatiana D’Ambrogio, Paola Di Franco,

Chiara Tamburini, Salvatore Vita e Salvatore Maddalena si è parlato del Centro “Io sono speciale”, creato

quale punto di riferimento per tante famiglie con problemi di autismo all’interno e per ricevere le cure e

l’assistenza necessarie, altrimenti assai onerose per le famiglie stesse. L’autismo, ovvero una

neuropatologia che incide sulla sensibilità, il linguaggio e la comunicazione delle persone che ne vanno

soggette, incidendo sulla loro esistenza. Le istituzioni comunque, giusto quanto asserito a più voci nel corso

dell’incontro scientifico nel capoluogo di regione, sono vicine e sensibili nell’arco di vita delle persone

autistiche.