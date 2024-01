di Redazione

Dopo la breve pausa natalizia, riprendono i nostri corsi di computer tenuti da

docenti specializzati presso la nostra sede e i corsi di ginnastica posturale.

Mercoledì 10 gennaio alle ore 16:30, presso la nostra sede,in via Antonio De Bellis 2 a Venafro, è prevista una riunione organizzativa per tutti coloro che fossero interessati ai nostri progetti.

La sala computer è stata completamente ridisegnata con l’arrivo di nuovi computer e con l’adozione di una nuova ergonomia più funzionale e pratica.

Come tutte le nostre attività, i corsi sono completamente gratuiti. L’unico requisito è l’iscrizione annuale all’ Auser, al costo 15 euro.

Inoltre, è attiva una convenzione per i nostri soci presso l’Istituto Sofia di Cassino (Fr), per il conseguimento della certificazione EIPASS, che da quest’anno è obbligatoria anche per la presentazione delle domande per il personale ATA, che permette di avere una scontistica del 50% sul prezzo di listino.

Per informazioni e contatti rivolgersi al 3391642442 o via mail all’indirizzo:

auservenafro@gmail.com.