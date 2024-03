di Redazione

Il “sistema Molise”, l’ennesima denuncia di Vinicio D’Ambrosio.

Venafro. Nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, presso la Palazzina Liberty di Venafro, nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal locale circolo cittadino di Auser Cultura, sarà presentato il volume ‘La giustizia in Italia. Il sistema Molise – Le indagini, le sentenze, la vita giudiziaria degli ultimi dieci anni nel Regno del Molise. Tante storie, un solo copione’. Uno dei pochi libri molisani che ha avuto, negli ultimi anni, una notorietà nazionale è stato “Il Regno del Molise” di Vinicio D’Ambrosio, una vera e propria stilettata al

potere granitico che da anni gestisce il Molise come “affar suo”. In quel libro di successo, uscito nel 2009, l’autore si chiedeva con ragione se una Regione di 320mila abitanti (allora, oggi ne sono 40mila in meno) possa investire milioni per avere sedi diplomatiche a Roma e Bruxelles. E se sia accettabile che paghi un numero di dipendenti otto volte superiore, in proporzione, a quelli della Lombardia. O che i politici regionali siano retribuiti più del governatore di uno Stato americano.

Ora Vinicio D’Ambrosio, dopo il clamore suscitato dal suo precedente best seller, pubblica un volume di ben 728 pagine con la storia giudiziaria molisana degli ultimi anni. E non solo. Sprechi, scandali e inchieste giudiziarie nell’Isola felice governata prima da Michele Iorio e poi da politici presto dimenticati per il loro non certo straordinario peso nazionale. Questo nuovo libro da un lato rappresenta il naturale seguito, fino all’epilogo, delle numerose vicende giudiziarie trattate nel volume precedente; dall’altro mira al cuore del problema: la situazione del sistema giudiziario molisano e quel fenomeno che l’autore definisce “il processo alla molisana”, con le sue lentezze, le indagini sommarie, gli esiti nella maggior parte dei casi scontati. Sullo sfondo la realtà molisana raccontata in tutto il suo groviglio di rapporti, interessi, conoscenze, amicizie, parentele, relazioni sentimentali. Un ‘fenomeno’ che attraverso una documentazione ricchissima, sempre attenta e rigorosa, va a inserirsi nell’ampia discussione che in questi anni si è sviluppata sui problemi e le emergenze della

giustizia italiana. Un “fenomeno” paradigma del sistema giustizia in Italia”. Interverrà il dott. Claudio Di Ruzza, magistrato di Cassazione; modera l’incontro il prof. Antonio Sorbo.