Venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 17:30, presso la sala conferenze di San Luigi

Orione in via Pedemontana, a Venafro, avrà luogo il dibattito pubblico: “Il Diritto alla salute in Molise è ancora garantito?” – lo comunica il Presidente di Auser Venafro, Leopoldo Di Filippo.

“Con la presenza del giornalista e scrittore Paolo De Chiara, che modererà il dibattito, si confronteranno per la prima volta pubblicamente l’assessore regionale Michele Iorio, che tra le altre deleghe ha quella del rientro dal deficit del Piano Sanitario, e il dott. Lucio Pastore, già primario del Pronto Soccorso di Isernia, fondatore del Forum della Sanità Pubblica di qualità.

Dalla mobilità 485 milioni in 17 anni: nonostante ciò, la sanità resta commissariata. Le ragioni vanno ricercate nel fatto che il grosso degli introiti che le altre Regioni versano al Molise per i loro pazienti presi in carico qui va ai privati. La spesa per i molisani che si curano altrove pesa invece tutta sul bilancio regionale.

È necessario puntare a una Sanità Pubblica di qualità. Si badi bene, ciò non vuol dire essere contro il privato accreditato, che pure esprime eccellenza nella Sanità; tuttavia, l’ingente quantità di risorse e posti letto assegnati alle strutture private convenzionate, e i meccanismi che regolano rimborsi per le prestazioni anticipati, a fronte delle compensazioni tra le Regioni che avvengono dopo due anni, ha leso fortemente i nostri presidi pubblici e, soprattutto, ha sottratto risorse da utilizzare prioritariamente per la realizzazione ed il funzionamento dei percorsi di emergenza/urgenza per le patologie tempo-dipendenti. Si preannuncia un dibattito sicuramente interessante e partecipato da parte della popolazione a cui tutti sono invitati.

E’prevista anche la diretta streaming”.