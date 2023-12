di Redazione

Da tempo è stata avviata una campagna di informazione rivolta alle persone anziane per discutere di sicurezza con i poliziotti specializzati in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona da parte della Polizia di Stato.

Il fenomeno delle truffe in danno degli anziani presta la massima attenzione da parte della Polizia di Stato che, da sempre sensibile ai cambiamenti della società, deve confrontarsi con le problematiche e le peculiarità di una popolazione sempre più “anziana”, caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità: età anagrafica, minor vigore fisico e psicologico e, non ultimo, un forte bisogno di comunicare.

Queste circostanze favoriscono l’esposizione a una serie di insidie e la truffa rappresenta un reato di cui spesso sono vittime le persone anziane, perpetrate presso le loro abitazioni. In tale ottica l’Auser Venafro Aps,in collaborazione con la Polizia di Stato, ha organizzato un incontro presso la Palazzina Liberty a Venafro per il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 15:00, nel corso del quale verranno forniti consigli e suggerimenti per non farsi derubare e/o truffare da criminali senza scrupoli.

In tale occasione saranno evidenziati i pericoli delle truffe più ricorrenti, le modalità d’azione e gli stratagemmi più utilizzati dai criminali per ingannare le malcapitate vittime.