di Redazione

Auser Venafro APS e Dioghenes APS desiderano informare la popolazione molisana sull’importante questione della presenza delle mafie nella nostra regione, in particolare della Camorra. Dopo la decisione di Schiavone di collaborare con lo Stato, è essenziale affrontare apertamente e con determinazione le problematiche legate all’ambiente, ai rifiuti tossici, e agli affari criminali che da anni minano il tessuto sociale e economico del Molise.

Per discutere di questi temi cruciali, vi invitiamo cordialmente all’incontro che si terrà venerdì 31 Maggio 2024 dalle ore 18:00 presso l’ex Palazzo Armieri in Piazza Vittorio Veneto, che vedrà la presenza di Lorenzo Diana, già parlamentare e componente della Commissione Parlamentare Antimafia, Paolo De Chiara giornalista e Presidente dell’Associazione Antimafia e Antiusura Dioghenes APS, e Paolo De Socio, Segretario Generale della CGIL Molise. Modererà il confronto Leopoldo Di Filippo, Presidente dell’Auser Venafro APS. Sarà un’opportunità per confrontarsi, condividere idee e strategie per contrastare il dilagare delle attività criminali nel territorio. Vi aspettiamo numerosi per un confronto costruttivo e una collaborazione concreta per un Molise libero da mafie.

E’ prevista come di consueto la diretta streaming.