“I costi della vita sono aumentati, conseguentemente …”, la laconica motivazione dalla sede ODG regionale

Sorpresa per giornalisti, pubblicisti, tecnici e addetti dell’informazione molisana. La quota annua d’iscrizione all’ODG regionale è passata da 100 a 120 euro per le categorie in età lavorativa e da 50 a 60 euro per giornalisti ect. pensionati. Somme, si ricorda, da versare entro il prossimo 31 gennaio, pena aumenti ulteriori. La novità/sorpresa è venuta fuori leggendo lo stampato inviato via mail dalla sede regionale dell’Ordine a giornalisti, pubblicisti, tecnici dell’informazione ect. del Molise. E non si sono fatte attendere osservazioni espresse via cavo alla segreteria dell’Odg da quanti sono tenuti a pagare. “Perché questi aumenti, seppure irrisori, e senza preavviso alcuno ?”, la domanda alla sede campobassana dell’Ordine. La risposta dal capoluogo : “I costi della vita sono aumentati e conseguentemente il consiglio direttivo dell’Odg del Molise ha ritenuto di adeguars, varando gli aumenti, nella considerazione che la quota risulta datata”. “Già, -la replica dell’interlocutore al telefono- è facile aumentare sic et simpliciter ! Si sarebbe dovuta sentire preliminarmente l’intera categoria dell’informazione regionale prima di decidere aumenti che appaiono unilaterali. Ad esempio andavano ascoltate le ragioni dei colleghi disoccupati o relativamente compensati che dall’iscrizione all’Odg ricavano solo esborsi, senza alcun ritorno economico. E’ anche questo uno dei motivi per cui proseguono i mancati rinnovi dell’iscrizione all’Ordine”. La chiusura dall’altra parte del cavo : “Osservazioni fondate, ma farà bene ad esternarle direttamente al direttivo dell’Odg del Molise”. Cioè, pagare e nulla più !