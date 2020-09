Il bollettino Asrem di oggi, sabato 12 settembre, fa registrare 4 nuovi casi Covid in Molise: 1 a Mirabello Sannitico (ricoverato in Terapia Intensiva), 2 a Campobasso (in rientro da Sardegna) e 1 a Venafro, una positività risultata in seguito alla richiesta del medico curante. I tamponi processati sono 332. Il numero dei positivi al Covid è di 95 persone.