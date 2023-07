Auguri alla neo novantenne signora Leonilde Di Cristinzi di Roccaravindola

Un gran bel traguardo, indubbiamente, i 96 anni di vita ! Ancora più meravigliosi una volta raggiunti ed accolti in ottima salute ! Ed è esattamente quanto accade quest’oggi alla signora Leonilde Di Cristinzi di Roccaravindola, festeggiata tantissimo da familiari, parenti, conoscenti e vicini di casa per la tappa meravigliosa della propria esistenza, appunto le novanta primavere. E lei, la signora Leonilde, non è parca in quanto a sorrisi e ringraziamenti che distribuisce tutt’intorno, abbracciando ognuno per la bellissima manifestazione d’affetto ricevuta sin dal primo mattino e che proseguirà di certo per l’intera giornata. Un abbraccio fortissimo ed auguri di cuore, Signora Leonilde, anche dall’intera redazione di Futuromolise con calorosissimi “Chapeau” et “Ad Majora” !