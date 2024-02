di T.A.

Nicandro Senerchia di Venafro, già ottimo lavoratore del settore edile ed appassionato di ballo e decorazioni di interni ed esterni che ama abbellire con propri disegni arricchiti da pietre di fiume, taglia quest’oggi un importante traguardo della propria vita. Compie infatti 75 anni, attorniato dall’affetto e dai sorrisi dei propri familiari Maria Luisa, Antonella, Samanta, Demetrio, Antonio e dei nipoti Mariester, Gaia e Alisia, che quest’oggi formulano al nonno tantissimi e cari auguri. Rallegramenti Nicandro anche dai tanti amici e conoscenti che ti stimano e che per le tue 75 primavere si uniscono al coro degli auguri per il bellissimo traguardo appena raggiunto e per una vita futura ricca di serenità e salute.