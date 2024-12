di T.A.

Per il personaggio di cui si dirà, gran bella ricorrenza questa del 14 dicembre 2024. Infatti 93 anni orsono veniva alla luce nel Veneto da genitori cattolici il sorridente e vispo Gaetano Bonato. Sin da giovane “Nello”, come verrà presto chiamato, mostrò inclinazione per la vita sacerdotale e i suoi genitori ben felici lo avviarono al seminario e quindi al sacerdozio. Divenuto prete Don “Nello” si trasferì in Molise, da dove non si allontanerà più. Nel corso degli anni è stato Rettore dell’ allora Seminario Vescovile di Venafro, Parroco in diverse Parrocchie della Diocesi d’Isernia/Venafro, componente del Capitolo della Cattedrale di Isernia, ultimamente titolare della Chiesetta dell’ Acqua Zolfa di Isernia ed oggi, da pensionato, celebra nella propria casa di Pesche dove vive. In tanti continuano a riconoscergli doti umane, sociali e religiose particolari, rivolgendoglisi per consigli e quant’altro. Al neo 93enne Don “Nello” auguri per il bellissimo traguardo raggiunto, augurandogli che possa raggiungere tant’altre fortunate tappe esistenziali sorretto dalla fede e dall’ affetto di tanti.