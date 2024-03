di T.A.

La Santa Pasqua è alle porte e nessuno si sottrae dal porgere auguri per un evento tanto atteso e gradito. Lo fa anche ASSOSTAMPA MOLISE, che ha fatto pervenire in redazione l’allegata beneaugurante locandina di BUONA PASQUA perché sia pubblicata, così da raggiungere tutti. “E’ nostro desiderio -afferma Giuseppe Di Pietro, Presidente di ASSOSTAMPAMOLISE- manifestare ad amici, iscritti all’associazione, conoscenti ed a tutti indistintamente – i più sinceri e schietti auguri perché l’imminente ricorrenza pasquale sia trascorsa nella serenità comune. Identico auspicio si rivolge a tutti gli uomini della Terra, sperando nella fine delle tragedie in atto”.