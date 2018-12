Carissimi lettori di Futuro Molise che ci seguite sempre con affetto, sappiate che per noi siete preziosi. Ognuno di Voi lo è. Nel ringraziarvi delle grandi soddisfazioni che in questo lungo 2018 ci avete concesso, per il quotidiano e puntuale accesso al nostro giornale on-line e alle migliaia di condivisioni sui social network dei nostri articoli, vi auguriamo un felice Natale di pace e serenità.

È stato un anno intenso. Una grande responsabilità accettare le critiche per migliorare il proprio lavoro, giorno per giorno. Quello che facciamo, lo facciamo per Voi, ed è per questo che gli auguri li dedichiamo a Voi che seguite il nostro giornale. Futuro Molise continua a crescere e a rinnovarsi anno dopo anno, i risultati straordinari del 2018 ci stimolano a fare ancora di più per soddisfare la vostra voglia di informazione. Grazie di seguirci ogni giorno più numerosi!

Salutandovi con affetto un ad uno, aggiungo i miei auguri a quelli dell’intera redazione e dell’editore di Futuro Molise: buon feste!

Il Direttore

Christian Ciarlante