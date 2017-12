Il consuntivo di Futuro Molise per il 2017, in controtendenza rispetto agli eventi negativi che hanno funestato quest’anno, si è rivelato estremamente positivo, con oltre 600.000 lettori al mese, il nostro quotidiano si attesta in pole position tra i quotidiani on line regionali.

Crediamo ancora fermamente nel futuro di questa piccola regione e quotidianamente lavoriamo per non lasciare nulla al caso, pur di esserci e soddisfare le vostre esigenze di informazione, ovunque voi siate all’estero o nel Molise.

Il nostro buon anno va a chi soffre. A chi ha perso il lavoro e a chi lo sta cercando. A chi combatte ogni giorno per superare le difficoltà della vita. Ai molisani che nonostante la crisi continuano a crede in questa regione meravigliosa. Il nostro Buon Anno va, infine, a chi si è accorto del nostro impegno, premiandoci ogni giorno.

L’editore, il direttore, e la redazione tutta di Futuro Molise, vi augurano un sereno anno nuovo!

Il direttore

Christian Ciarlante