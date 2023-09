di T.A.

Giorno importante, l’odierno, per Virginia Ricci di Venafro : compie sessant’anni, evento da festeggiare in tutta allegria con familiari, amiche ed amici che la stimano, apprezzandola per la sua disponibilità sociale. Ideatrice di “Meglie a tiemp” , sito fb che propone la più schietta venafranità, la neo sessantenne ha firmato pubblicazioni in difesa della donna, ha ideato mostre di vario genere ed è convinta sostenitrice di vita ed alimentazione assolutamente bio. All’amica Virginia i calorosissimi auguri di tanti, con l’auspicio di nuovi e fortunati traguardi, dal che il sincero “ Ad Majora ! ”.