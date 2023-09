di T.A.

AUGURI ALLA SIG.RA ROSARIA PISANI DI VENAFRO CHE COMPIE SETTANT’ANNI

Gran bel traguardo taglia quest’oggi la Sig.ra Rosaria Pisani di Venafro, consorte dell’amico Tommaso Conte. Compie settant’anni in ottima e bella salute, e col sorriso che le è solito ! Già dipendente di Poste Italiane, la neo settantenne è madre di Laura e Giuseppe e festeggerà domani il proprio genetliaco assieme a familiari, parenti ed amici in un noto locale di ristorazione del Basso Lazio. A Tommaso, Laura e Giuseppe i rallegramenti per il felice compleanno di moglie e madre, a Rosaria gli auguri più sinceri per la giornata odierna e per tant’altre fortunate tappe della propria vita.