Gran bel traguardo taglia quest’oggi il prof. Giacomo Gargano, laureato in lettere classiche alla Federico II di Napoli, già docente di latino e greco al Liceo Classico Giordano di Venafro e fine cultore della nostra lingua madre, il latino appunto. Il venafrano, colonna storica della cultura classica di cui è un vivo appassionato, compie 87 anni circondato dall’affetto dei suoi, dalla moglie ai figli, dalla nuora ai nipoti ; tutti gli sono vicini e gli augurano tant’altri nuovi e positivi traguardi. Del prof. Gargano, amico stimatissimo di tanti suoi concittadini ed apprezzato da colleghi ed alunni del “Giordano” dove appunto insegnava, si ricordano il pregresso impegno amministrativo al Comune di Venafro, il ruolo di vertice alla Biblioteca Comunale di Venafro De Bellis/Pilla/Morra e negli ultimi anni la sua passione per la poesia, che amava scrivere e trasmettere ad amici e conoscenti. Auguri carissimi e sinceri prof. Giacomo anche dall’intera redazione di FuturoMolise, che le formula i migliori auspici per anni futuri di piena serenità sorretto da mente lucida ed operativa, giusto il suo notorio stile di vita.