Tanti auguri di buon compleanno, da tutta la famiglia, al piccolo Antonio che oggi compie 5 anni. In particolare, il papà Michele e la mamma Claudina, hanno deciso di dedicare un pensiero d’amore al loro bambino che oggi festeggia il compleanno.

“AUGURI cucciolo mio per i tuoi 5anni, vita mia, oggi è il tuo compleanno. I primi anni sono già incredibilmente passati da quel giorno in cui così rapidamente sei venuto al mondo. Oggi sei il nostro piccolo ometto, così furbetto, vivace, intelligente, ci stupisci ogni giorno con i tuoi inaspettati ragionamenti, con le tue deduzioni logiche, con la tua simpatia da birbantello quando cerchi di coprire con un sorriso e un bacio le tue marachelle! TI AMIAMO… Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che la forza del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

Mamma e Papà ♥️”.

La nostra redazione augura al piccolo Antonio un futuro radioso.