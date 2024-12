di T.A.

Un più che positivo curriculum didattico ha appena concluso il neo dottore Mauro Mugnolo di Venafro laureatosi in Scienze della Nutrizione Umana alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. Il brillante corso di laurea magistrale del giovane ha visto la pubblicazione della tesi sperimentale dal titolo “Oleoliti ricchi di acido ursolico da scarti dell’agroalimentare con applicazioni nutricosmetiche”, assistito dal relatore prof. Gian Carlo Tenore e nelle vesti di controrelatrice la prof.ssa Giuseppina Costabile. A Mauro, giovane in gamba, gli auguri per una brillante carriera professionale, ai genitori Sonia e Pietro, al fratello, al cugino ed ai nonni i rallegramenti per il meritatissimo titolo accademico del loro congiunto.