Auguri al neo diciottenne Antonio Franchitti di Pozzilli

Gran bella, divertente, elegante ed affollata festa giovanile di compleanno l’altra sera per il neo diciottenne

Antonio Franchitti di Pozzilli. Invitati amiche ed amici all’Hotel Dora di Pozzilli, il giovane ha accolto tutti con

la simpatia che gli é congeniale, quindi tutti a tavola per una piacevole serata tra musica, balli, ottime

pietanze e tanta allegria. Sono seguiti taglio della mega torta e brindisi beneauguranti per Antonio, che ha

ringraziato tutti per la piacevolissima serata e per gli auguri ricevuti, ai quali si aggiungono anche quelli di

FuturoMolise per nuovi e positivi traguardi futuri.