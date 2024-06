di T.A.

Ottanta ”primavere” in ottima salute psico/fisica. Così per dire dell’ottantesimo compleanno del Lgt. dei Carabinieri Antonio Mascio, nato e cresciuto al rione Ciaraffella di Venafro ed oggi residente alla frazione Ceppagna. “Ho dedicato la mia vita alla famiglia ed alle istituzioni, servendo quest’ultime per decenni con assoluta e convinta dedizione nel nome del dovere. Sono orgoglioso dell’appartenenza alla Arma dei Carabinieri e soddisfatto della mia famiglia che ringrazio per la vicinanza che di continuo mi dimostra”. Così il felicissimo amico Antonio Mascio, cui a nome di tanti auguriamo nuove e fortunate tappe della propria vita. Auguri Antonio et ad majora !