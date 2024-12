di T.A.

Gran bella ricorrenza quella odierna per il venafrano Mauro Mugnolo. Circondato dall’ affetto di familiari e parenti e dalla simpatia dei tanti amici, ” O’ NONN’ ” compie oggi 83 anni in perfetta forma psico/fisica e con la proverbiale verve che lo contraddistingue. Ed allora Mauro auguri per cent’anni ancora, sostenuto dall’ affetto di tanti.