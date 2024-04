di T.A.

SETTANT’ANNI PORTATI ALLA GRANDE PER IL DR. CLAUDIO KNIAHJNICKI DI ISERNIA ! AUGURI !

Un gran bel traguardo di vita festeggiato alla grande assieme a parenti, amici e familiari, nipote in testa ! Trattasi delle 70 primavere appena raggiunte dal dr. Claudio Kniahjnicki di Isernia, a cui la famiglia ha organizzato una simpaticissima festa a sorpresa per salutare la sua importante tappa esistenziale. Il festeggiato, soddisfattissimo, ha ringraziato di cuore abbracciando e ringraziando tutti. Al neo 70enne, che continua ad esercitare come specialista in medicina del lavoro ricoprendo il ruolo di Direttore Sanitario presso una struttura della provincia di Campobasso, giungano i più calorosi auguri anche da Futuro Molise che auspica al professionista pentro tant’altri felicità e sorrisi nella propria vita futura. AD MAJORA dr. Claudio !