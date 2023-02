AUGURI ALLA SIG.RA ALESSANDRA RICCHIUTO DI POZZILLI, NEO PENSIONATA

Competenza e gentilezza, queste le doti che hanno caratterizzato la sua lunga e gratificante carriera professionale (iniziò a lavorare a Parigi, quando aveva appena 18 anni). Presso gli uffici del Comune di Venafro, Stato Civile prima e Affari Generali dopo, si è fatta apprezzare anche per il suo garbato sorriso. Quello stesso sorriso col quale da quest’oggi affronta il suo nuovo percorso di vita, quale ex lavoratrice. Le giungano oltremodo meritati gli auguri del marito Nicandro Boggia, unitamente alle felicitazioni delle figlie Sabrina e Annamaria che l’abbracciano con tantissimo affetto. Vivissimi auguri anche dalla nostra testata, la cui redazione è ben lieta di augurarle calorosissimi CHAPEAU ET AD MAJORA !