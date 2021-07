di Tonino Atella

Tanta allegria e sorrisi ieri sera al ristorante “Volturno”di Colli al Volturno per la serata conviviale in omaggio della signora Marinella Fiocca, fisioterapista della Casa di Riposo per Anziani “Serena Senectus” di Sessano del Molise appena andata in pensione. Per la circostanza si sono ritrovati al locale di ristorazione collese proprietà, dirigenti e dipendenti di “Serena Senectus” per manifestare alla neo pensionata la piena gratitudine per quanto da lei offerto nel corso della propria carriera lavorativa. Quindi brindisi ed ottima convivialità a suggellare un rapporto fatto di professionalità, amicizia e rispetto. Al termine la commozione della neo pensionata per le manifestazioni di sincera gratitudine ricevute ed applausi ed auguri dei colleghi per nuove fortunate tappe della vita di Marinella Fiocca e dei figli Arianna e Riccardo. Anche da questa testata rallegramenti sinceri alla neo pensionata.