Non posso che esprimere solidarietà, a nome di tutto il movimento molisano di Forza Italia, alla Consigliera regionale Mena Calenda. L’atto vandalico, scoperto sabato a Isernia presso la sede della Lega, non deve essere sottovalutato ma merita attenzione e ci obbliga tutti ad assumere un atteggiamento responsabile.

Ai tempi dei social, si assiste a volte a un imbarbarimento dei linguaggi che purtroppo va ben oltre la normale dialettica democratica. La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica.