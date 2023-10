di redazione

Dal 6 ottobre attivo il servizio di e-ticketing per i musei della Direzione Regionale musei Molise.

Più facile acquistare i biglietti tramite telefonino o tablet con l’app “Musei italiani”

La Direzione Regionale Musei Molise, tra le prime in Italia, ha attivato dal 6 ottobre la piattaforma di acquisto di biglietti on line “Musei italiani”, un progetto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per l’acquisto on line dei biglietti di entrata a musei, castelli e parchi, agevolando così le procedure di bigliettazione e dando la possibilità di acquistare i biglietti in anticipo rispetto alla visita.

Per l’acquisto dei biglietti, occorre scaricare, tramite il proprio dispositivo mobile (telefonino e tablet), l’App “Musei italiani” da Play Store.

È necessario poi registrarsi e gli acquisti possono essere fatti per ogni singolo luogo della cultura scegliendo la tipologia di biglietto desiderata (intero, ridotto under 25, gratuito under 18 ecc..), la quantità e la data della visita.

All’ingresso in museo il personale effettuerà la validazione dei biglietti tramite apposito dispositivo mobile direttamente sul telefonino o sul tablet del visitatore.

Sarà comunque possibile continuare ad acquistare i biglietti direttamente presso i siti restano in vigore le modalità di pagamento ordinarie.