di T.A.

Finora non era mai accaduto che la minuscola borgata fosse presa di mira dai vandali, per cui grande è stata la sorpresa in mattinata quando qualcuno si è accorto che la tabella posta all’ingresso dell’abitato -poche famiglie residenti sulla collina di Pozzilli- era stata imbrattata con della vernice nera, cancellando la parola “Borgata”, evidentemente indigesta all’imbrattatore della notte ! Ignote le ragioni per cui gli sconosciuti che hanno agito col favore delle tenebre abbiano di fatto cancellato la scritta “Borgata”. Forse l’intento era quello di sminuire l’importanza di per se già modesta del piccolo nucleo abitato. Dell’accaduto sono già stati resi edotti i vertici dell’amministrazione comunale di Pozzilli e i militari dell’Arma di Filignano che hanno competenza territoriale sulla piccola borgata. Si sta cercando infatti di risalire nel breve agli autori o all’autore del curioso atto vandalico. In effetti “balla” l’antipatia o l’avversione al termine “Borgata” !?! Con tutti i problemi del momento, vi pare che sia importante scrivere o meno, e leggere o far leggere, tale parola su una tabella di un luogo dove vivono dieci, forse venti persone ? Dire che è strano, incredibile, è dire poco !