I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza di reato di un 47enne della provincia di Campobasso, già noto alle Forze dell’ Ordine, per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo è stato notato da alcuni cittadini mentre in un noto parco cittadino aveva assunto espliciti comportamenti osceni alla presenza di bambini intenti a giocare e di cui aveva attirato l’attenzione con chiacchere scherzose.

I militari allertati sono giunti celermente sul luogo segnalato, riuscendo ad individuare e bloccare tempestivamente il soggetto il quale, notato anche da alcuni passanti adulti, stava già allontanandosi dal luogo per darsi alla fuga. L’uomo é stato condotto presso la casa circondariale di Campobasso in attesa del rito direttissimo.