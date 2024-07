Da una nota che ci è pervenuta dal Direttore del Servizio supporto Corecom della Regione Molise abbiamo saputo che un consigliere regionale ha presentato una richiesta di accesso agli atti. Obiettivo? Vedere tutta la documentazione allegata all’istanza per la concessione dei contributi all’editoria per l’anno 2023 relativa alle spese sostenute dalla nostra testata giornalistica nel 2022.

Nessun problema a farlo. Anzi. Se la Regione Molise volesse fare cosa buona e giusta, suggeriremmo anche allo stesso consigliere regionale che tanto ci tiene a prendere visione degli atti, di modificare la disposizione legislativa in questione. Come? Spieghiamo oggi cosa accade. La Regione Molise sceglie a campione le aziende editoriali che devono presentare la relativa documentazione. Noi di Futuro Molise crediamo invece che tutte le società che richiedono finanziamenti pubblici devono presentare l’intera documentazione al Corecom.

Detto ciò, il consigliere, o più probabilmente la consigliera regionale che ha richiesto legittimamente gli atti, potrebbe essere spinto o spinta da motivi personali. Forse legati a qualche notizia di stampa relativa a ciò che accadeva in enti pubblici che hanno assunto figli, nipoti o parenti vari a tempo indeterminato e pure senza concorso ma a chiamata diretta?

Perché se così fosse, si porrebbe un altro grave problema che è quello di chi usa un ruolo pubblico per “vendette” personali.

Siamo lieti però di avvertire i nostri cari lettori che non solo codesti soggetti resteranno con un palmo di naso ma che “Futuro Molise” continuerà a raccontare ai molisani tutto ciò che accade e che fanno soggetti che ricoprono ruoli pubblici.

È la libertà di stampa, bellezza.

Ed è soprattutto nostro dovere raccontare, proprio perché il finanziamento pubblico che riceviamo ce lo impone come dovere Civile e morale nei confronti dei nostri finanziatori che sono, per l’appunto, i cittadini.

redazione