di T.A.

ATTENZIONE, ATTENTION, ACHTUNG ! Già, lo si scrive in tutte le lingue perché tutti possano rendersi conto del pericolo ed evitarlo ! Di cosa trattasi di tanto micidiale e pericoloso? Delle truffe on line che non vanno mai … in ferie e che h 24 e in ogni momento cercano di colpire, mettendo le mani sulle risorse altrui. L’ennesimo incredibile tentativo in tal senso viaggia appunto sul web, con messaggio piovuto a pioggia fitta sui malcapitati titolari di numeri di cellulare -ossia su tutti !- i quali loro malgrado si sono visti recapitare un sms ovviamente da numero sconosciuto e proveniente addirittura -sentite, sentite- dal Camerun, Paese africano ! Cosa dice siffatto messaggio ? L’incredibile testo : “ CIAO. ATTUALMENTE STO RECLUTANDO UN TEAM DI LAVORATORI PART/TIME PER LAVORARE DA CASA. NON E’ RICHIESTO ALCUN ORARIO DI LAVORO E LO STIPENDIO VIENE PAGATO IMMEDIATAMENTE. STIPENDIO GIORNALIERO : FINO A 800 EURO. I NUOVI ARRIVATI RICEVONO SUBITO 5 EURO. SE SEI INTERESSATO, FAI CLIC SUL PULSANTE IN BASSO PER AGGIUNGERE WHATSAPP ON LINE DI SEGUITO PER AGGIUNGERE LATUA RICHIESTA DI SERVIZIO CLIENTI”. Quindi indicazioni su come procedere ed altro ancora di subdolo ! Ossia classici tranello e trabocchetto per fruire della leggerezza/bontà altrui ! Come difendersi, cosa fare in casi del genere ? Cestinare seduta stante e cancellare senza ombra di dubbi, senza addivenire ad alcuna proposta ! Intanto l’inquietante domanda di tanti dalla risposta difficile, meglio impossibile : come fanno tali soggetti , che addirittura messaggiano dal Camerun (!), ad avere i numeri personali di cellulari di tante ignare persone ? C’è a monte una “mente” che distribuisce e raggira ? Primo ed essenziale consiglio, comunque, è : CESTINARE E CANCELLARE SENZA APRIRE O RISPONDERE AL SMS PER EVITARE TRAGICI SVILUPPI !