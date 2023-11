di T.A.

La prudenza, l’attenzione ed il massimo dell’allerta non saranno mai troppe nel delicato momento attuale. Circola di tutto e di più, in formato cartaceo o sul web, per cercare di abbindolare distratti, superficiali e sprovveduti ! L’ennesima conferma arriva da una fake news sotto le sembianze di una circolare addirittura ministeriale che chiede interventi ed iniziative particolari e campate in aria, che mirano in via diretta a raggirare ignari e sprovveduti. Testo che viene qui allegato perché ci si possa rendere conto delle incredibili strategie tentate da certi individui per cercare di attuare truffe e furti. Il consiglio : cestinare senza problemi se ricevete siffatte informative, ovviamente informando seduta stante le forze dell’ordine. In allegato l’incredibile fake news addirittura dell’ipotetico Ministero dell’Interno !