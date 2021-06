di Tonino Atella

Un nemico enorme e nemmeno tanto subdolo, visto che agisce a … viso scoperto ed alla luce del giorno senza paura di niente e di nessuno ! Trattasi dei temibili, devastanti e terribili virus, flagelli della moderna tecnologia e che si aggirano nei nostri pc, smartphone, tablet ect. sotto … “mentite spoglie”, ossia cercando di accreditarsi come riferimenti di persone conosciute, addirittura nostre amiche, ma che in effetti altro non sono che trabocchetti per attirare e combinare guai tecnologici di non leggera portata. Una volta aperti e letti infatti tali “ospiti sgraditi” azzerano e cancellano ogni cosa su pc, tablet, smartophone ect, praticamente mandando in tilt qualsiasi funzione ed attività. Ogni giorno e a decine si accreditano, come scritto, quali personaggi conosciuti addirittura della nostra quotidianità, sicché il rischio di aprire per leggere quanto contengono è enorme e costante. Se però si aprono, addio memoria e tant’altro di pc e di tutto il resto ! Praticamente si viene messi in ginocchio e spalle al muro sotto il profilo tecnologico, per cui è consigliabile la massima attenzione per prevenire guai, non dando seguito a siffatte sirene ma cestinando all’istante ogni cosa, senza aprire ! “Meglio prevenire …” perciò, regola sempre prioritaria ed assolutamente consigliabile.