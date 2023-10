Pensiero del mattino – 10 ottobre 2023

Cosa pensare, cosa fare, come aiutare chi è stato colpito dalle disgrazie causate dai cattivi? Si amici, il mondo è impazzito, un mondo senza più sentimenti e allora che dire al cuore di chi non ha pena neanche per bambini e anziani? Credo proprio che sia necessario vergognarsi tutti e chiedere perdono a Dio; chiederlo anche per chi non gli importa nulla del perdono di Dio…Amici, ci rendiamo conto che se non ci sono più sentimenti tra le persone dobbiamo avere paura di poter incontrare questi energumeni, senza anima, che potrebbero minacciare alle nostre vite! Amici, uniamoci in preghiera …rivolgiamoci a San Michele Arcangelo e alla Vergine Maria, chissà magari riusciamo a dare un po’ di ristoro a chi è stato colpito da questi violenti che senza vergogna seminano morte. Speriamo che non arrivino ovunque… Buongiorno a tutti voi. Vi benedico, diacono don emilio cioffi, il pensieroso triste, di Dio. Amen.

Don Emilio Cioffi