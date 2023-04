Una vicenda appena riportata dai media nazionali e che riprendiamo a tutela di tanti, sempre che si voglia far tesoro di quanto segue. E’ accaduto a Bergamo, riferisce appunto un quotidiano cartaceo nazionale a grossa tiratura, che una ex docente oggi in pensione – rimasta per propria natura ed inclinazione personale appassionata d’arte e cultura in genere- sia incappata in una multa “salatissima” (1.300 euro !). A comminargliela i vigili urbani bergamaschi per essersi proposta quale guida turistica ad una comitiva di persone in giro per Bergamo, pur non risultando iscritta negli elenchi appositi delle guide turistiche bergamasche. Il tutto “mosso” da una regolare guida turistica cittadina che, vistasi sottratta di possibili clienti e quindi privata del lavoro della giornata, ha denunziato il tutto ad un vigile urbano che seduta stante ha redatto il costoso verbale in danno della signora autopropostasi guida turistica, senza però avere le credenziali ufficiali. Si dirà : “Tutto ben fatto, perché non si può togliere il lavoro a chi per farlo rispetta le regole, paga le tasse ect. !”. D’accordissimo in linea di principio, anche se resterebbe da sapere se la guida turistica “illegale” fosse un’abitudinaria o si fosse casualmente proposta ai turisti ospiti incontrati per strada, alla luce della propria inclinazione artistico/culturale rimastale “nel sangue” una volta terminata l’attività lavorativa. E soprattutto andrebbe accertato se la signora abbia ricevuto un compenso o meno per il proprio sapere, nella circostanza pubblicamente esposto ai forestieri. La vicenda comunque impone qualche riflessione. Se incontrate oggi, domani in piazza Tizi e Caie che vi chiedono informazioni su monumenti, arte, particolarità ect. del vostro Comune, le fornirete d’ora innanzi in tutta tranquillità ed immediatezza alla luce di quanto accaduto a Bergamo ? O preferirete tirare dritto avanti con un laconico e perentorio … “Non so niente!”. A voi la scelta ! A quanti invece per propria natura propendono a dire, illustrare e guidare suggeriamo di guardarsi bene e preventivamente intorno per accertarsi se ci sono nelle vicinanze guide turistiche e vigili urbani prima di mettersi a disposizione per l’altrui sapere ! Consentite comunque la chiusura a tale vicenda : certo, oggi è proprio difficile vivere !