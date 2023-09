di T.A.

ATTENZIONE AL TIZIO DELLA BOTTA ALLO SPECCHIETTO, UN TRUFFATORE

Ne accadono di tutte ! Questa che segue è l’avventura patita da venafrani che la raccontano sul web perché altri non ci caschino. Ci sarebbe in giro, anche sulle strade venafrane, un tizio forestiero e sconosciuto che guiderebbe una Range Rover Evoque nero a cinque porte, dal presunto nome di Nicola secondo quanto l’interessato stesso riferisce, che metterebbe in atto con scaltrezza ed abilità la truffa dello specchietto automobilistico rotto. Il tizio, 35 anni circa, nell’incrociare altre auto, rompe volontariamente lo specchietto dell’auto altrui con la botta della propria mano. Quindi si scende dalle vetture per accertare la consistenza del danno ed il tizio invita a versargli 250 euro (costo di specchietto compatibile) per il danno subìto senza ricorrere al cid. “Purtroppo qualche altro venafrano c’è cascato -si legge sul messaggio antitruffa dello specchietto- per cui attenti al tizio truffaldino !”. Non c’è che dire ! Ne pensano e ne attuano di tutti i colori per raggirare il prossimo ! Che fare se vi capita d’incrociare “Nicola” ? Non accettate quanto vi dice, ma chiamate le forze dell’ordine per l’accertamento di dinamica e responsabilità dell’accaduto, dopodiché denuncia alla vostra assicurazione che entrerà nel merito della questione senza pagare a cuor leggero, come il truffatore “dalla botta allo specchietto” vuole che si faccia !