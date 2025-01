di T.A.

Dopo la cessione di Alex Perrella, azzurro ai Campionati Europei in Slovacchia dello scorso luglio, alla Libertas Unicusano Livorno, dove ha raggiunto il fratello Giancarlo, anch’egli ex atleta del settore giovanile della NAI, il sodalizio presieduto da Agostino Caputo cede alla blasonata società toscana anche l’altra punta di diamante: il velocista Danilo Parisi. “Queste due cessioni non sono una perdita per la NAI ma il frutto degli investimenti che da più di qualche anno stiamo facendo nel settore giovanile – così Agostino Caputo nel commentare il trasferimento dei due promettenti atleti ai toscani. La dimostrazione che la NAI produce talenti e grazie al lavoro quotidiano dei nostri tecnici riesce a far approdare nell’atletica che conta i suoi gioiellini. La Libertas Livorno, infatti, è una delle società di atletica più importanti d’Italia e questo consentirà ai tre atleti cresciuti nel nostro settore promozionale di confrontarsi in un contesto maggiormente competitivo e dunque di avere maggiori opportunità per conquistare la maglia azzurra nelle rispettive discipline”. “Per le società che investono nei settori giovanili-promozionali la crescita dei propri atleti è il principale obiettivo, per cui quando questi ragazzi sono richiesti da società storiche del panorama sportivo nazionale per noi è solo un vanto oltre che una ricompensa per il lavoro svolto” – chiosa il presidente Caputo. A Danilo e ad Alex va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la NAI.